التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار السكر قي الأسواق (فيديو)

قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين بشؤون التجارة الداخلية ، إن عدم توافر العملة الأجنبية، وانخفاض الكميات المعروضة من السكر في الأسواق سبب ارتفاع الأسعار.

وأشار "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،مساء اليوم الأحد إلى أن هناك فجوة في السكر ما بين الإنتاج والاستهلاك بحجم يصل لـ500 ألف طن،مشيرًا إلى أن مصر تنتح 90% من السكر محليًا، والـ10% المتبقية تقدر ب500 ألف طن.

ضخ كميات من السكر في البورصة السلعة بسعر 24 ألف جنيه للطن

وأوضح معاون وزير التموين بشؤون التجارة الداخلية أن وزارة التموين قامت بضخ كميات من السكر في البورصة السلعة بسعر 24 ألف جنيه للطن، يحث يباع الكيلو للمواكن بـ27 جنيه.

وأكد أن شعور المواطن بإمكانية ارتفاع كيلو السكر نسبب في التكالب على شراء السكر، مما أدى لزيادة الاستهلاك بصورة مضاعفة ، وقام بعض المرتزقة بتجميع السكر لإعادة تدويره وبيعه في اماكن اخرى بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن حجم المخزون من السكر يكفي لشهر إبريل المقبل، وهذا المخزون ليس للبيع والشراء، ولكنه هدفه مواجهة الازمات مثل الإغلاق الذي حدث في أزمة كورونا، مضيفًا أن السكر موجود في السوق ، ولا يوجد فيه أي مشكلة ، ولكن تكالب المواطنين على شراء السكر هو ما أدى إلى المشكلة.