خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لكسر مستهدفاتها خلال تعاملات الأسبوع

.تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات جديدة.

كما تتوفع "مسعود " أن يستهدف مؤشر البورصة مستوى 26500 نقطة خلال التعاملات، على أن تتخلله عمليات جني ارباح سريعة أثناء الجلسة، الواحدة.

تتوقع أن يكون مستوي 26000 نقطة مستوى مقاومة ، وحال الاستقرار اعلاه، ستواصل المؤسسات والمستثمرين عملياتهم الشرائية، مما ينعكس ايجابيا على مؤشرات السوق، والحفاظ مع أموال المستثمرين.

كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى 25300 نقطة منطقة دعم قوية، يتجه السوق من عندها نحو الصعود.

وكانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد عزفت سيمفونيتها الرائعة ، لتواصل بذلك كسر مستهدفاتها، ومستوياتها التاريخية، التي بدأتها منذ عدة أسابيع.

اتسمت مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية، بالنشاط الكبير، وسط صعود مستمر للعديد من الأسهم، بسبب تردد انباء عن قرب خفض قيمة العملة المحلية، واتجاه المستثمرين للتحوط من التضخم، وتأكل أموالهم.

كما اتسمت السيولة بالأداء النشط، وضخ أموال جديدة من المستثمرين، على عدد كبير من الأسهم، نتيجة لحزمة محفزات، في الاسهم، مع استكمال مؤشر البورصة الرئيسي، لارتفاعاته.