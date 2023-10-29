"زراعة قناة السويس" تنظم ندوة البصمة الكربونية والاستدامة

نظم برنامج ماجستير تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي بكلية الزراعة ندوة علمية بعنوان البصمة الكربونية والاستدامة، وذلك اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي الندوة - بإشراف الدكتور محمد أحمد يس عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال محمد حفني منسق برنامج ماجستير "تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي".

افتتح الندوة- الدكتور محمد ياسين عميد الكلية، والدكتور منال حفني رئيس الندوة.

وخلالها - ألقى الدكتور محمد يس كلمة رحب خلالها بالسادة الضيوف، لافتاً إلى أهمية تخفيض الانبعاثات للمنتجات المصرية، موجهاً بضرورة بناء القدرات بالتوافق مع المعايير الدولية.

حاضر في الندوة - السفير مصطفى السيد شربيني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية في COP28 ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية، سفير ميثاق المناخ الأوروبي، ورئيس مبادرة الحياد الكربوني مع الأمم المتحدة.

ودارت الندوة العلمية حول المحاور التالية:



معايير الإفصاح للعالمية للاستدامة، وتقييم مخاطر المناخ IFRS-S1 , IFRS-S2 ،مع عرض لمعايير الصفة الأوروبية الخضراء لمعايير الاستدامة CSRD وتطوير معايير ESRS، وآليات تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي CBAM بخصوص تصدير المنتجات للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى كيفية حساب البصمة الكربونية للشركات؛ وفقا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري لمعهد الموارد، والتوافق مع المعايير الدولية والأوروبية.

وقال "الشربيني" أن الاهتمام بتقرير الإبلاغ عن البصمة تأتي أهميته؛ في ظل تفعيل تلك المعايير العالمية والأوروبية وبدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الاوروبية على استيراد المنتجات؛ مما يؤثر بشكل كبير علي السوق التنافسية للمنتجات التي يتم تقديرها مع ضرورة توافق الشركات، والمنظمات مع المعايير وتخفيض انبعاثات حساب البصمة الكربونية، وفقا لبروتكول الغازات الدفيئة لمعهد الموارد، كمقياس في مواصفة تقرير الإفصاح العالمية لتقييم مخاطر المناخ IFRS-S2.

وانتهت الندوة بمجموعة من التوصيات منها:



بدء بناء قدرات الشركات؛ لحساب وتخفيض البصمة الكربونية من خلال مركز التميز في تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي بجامعة قناة السويس، بالتزامن مع عمل برامج تدريبية للباحثين ومديري الاستدامة والمهندسين بكافة تخصصاتهم ومديري البيئة والجودة والمراجعين لنظم البيئة والمناخ، إلى جانب تنظيم مؤتمر علمي عن تقييم مخاطر المناخ كل عام تنظمه كلية الزراعة بجامعة قناة السويس.

والتعاون بشأن البصمة الكربونية والاستدامة مع منظمات المجتمع المدني، وجمعيات المستثمرين، وخاصة العاملة في تصدير منتجات المناطق الصناعية.

حضر الندوة - نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب و سفراء المناخ، ممثلا عنهم الدكتورة نوال منصور والدكتورة ولاء صفوت والأستاذ عبد الناصر السيد.