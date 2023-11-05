ضرورة تناول البنجر والملفوف في الخريف.. طبيبة توضح

قالت الدكتورة إيلينا تيخوميروفا إن البنجر والملفوف في الخريف يمكن اعتبارهما أطعمة خارقة، واستهلاكهما يساعد أيضًا في الوقاية من السرطان.

أوضحت الدكتورة تيخوميروفا ضرورة تناول البنجر والملفوف في الخريف وفي حديثه عن فوائد البنجر، أشارت إلى أن هذه الخضروات الجذرية المتواضعة والرخيصة هي مصدر غني بالأنثوسيانين - مضادات الأكسدة التي تحيد آثار الجذور الحرة، وتكاثر هذا الأخير في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات فيه والميل إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة ومنها السرطان.

وقالت إيلينا تيخوميروفا لإزفستيا: "كلما كان البنجر أغمق، كان أكثر صحة، مضيفة أن الكثير من الناس يخشون تناول البنجر المسلوق - فهناك رأي حول كمية السكريات والكربوهيدرات الكبيرة الموجودة فيه، وأن محتوى الكربوهيدرات السريعة في مثل هذا المنتج منخفض نسبيًا.

ميزة أخرى للبنجر هي تأثيره الإيجابي على الجهاز الهضمي، والبنجر علاج ممتاز للإمساك، وأضافت تيخوميروفا: "إنه يحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تعمل على تطبيع حركية الجهاز الهضمي".

أما بالنسبة للملفوف، فإن الحاجة إلى تناول هذه الخضار في الخريف ترجع في المقام الأول إلى محتواها العالي من فيتامين سي.

وأشارت الطبيبة إلى أن: "إضافة إلى ذلك فإن جميع أنواع الملفوف تحتوي على مواد تمنع تطور سرطان الثدي لدى النساء”.

يعد اليقطين أيضًا أحد أكثر الأطعمة الصحية في الخريف. يزود الجسم بفيتامين أ الذي يقوي جهاز المناعة بشكل فعال ويدعم إنتاج الهرمونات.