نشرة التوك شو.. استشهاد حفيدة إسماعيل هنية وسبب تأخر الشتاء

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد الباحث في الشأن الإسرائيلية، سامر السنجلاوي، أن من يمتلك قرار وقف الحرب هو الرئيس الأمريكي جو بايدن.



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باحث: "قرار وقف الحرب على غزة بيد الرئيس الأمريكي"



علق الإعلامي مصطفى بكري، على استشهاد حفيدة إسماعيل هنية،رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، على يد قوات الاحتلال الأسرائيلى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى بكري يعلق على استشهاد حفيدة إسماعيل هنية .. غدر الاحتلال (فيديو)



أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ضرورة اتحاد ووحدة العالم العربي لنصرة ودعم القضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي لغزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالحياد خيانة.. رسالة نارية من خالد أبوبكر للقادة العرب: اتحدوا التاريخ سيحاسبكم



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المقاومة الفلسطينية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خسائر فادحة، لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى بكري: المقاومة ستنتصر وما تحققه في غزة فخر لكل مصري وعربي



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدبابات الإسرائيلية حاليا داخل قطاع غزة، وهذا الأمر يحدث لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب: الدبابات الإسرائيلية داخل غزة لأول مرة منذ بدء العدوان (فيديو)



قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية لها تداعيات ستكون خطيرة على البيئة من خلال ارتفاع في درجات الحرارة، وعدم سقوط أمطار، وأن تأتي الأمطار في غير مواعيدها الطبيعية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأستاذ مناخ يكشف سبب تأخر الشتاء وعدم انخفاض درجات الحرارة



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بصمود الشعب الفلسطيني قي مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: “هو في حاجة كده، هو في شيء اتعمل كده في التاريخ؟”.

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قال إيهاب عمر، محلل سياسي، إن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، وأي مشاريع ومخططات تحاول النيل منها ستفشل تماما.

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أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة ولا يترك مكانا بدون قصف.

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حماس: تبادل الأسرى لن يتم بدون هدنة أو وقف إطلاق النار بغزة



قال الإعلامي ضياء رشوان، إن قطاع غزة يعاني أشد المعاناة وذلك على مدار الـ35 من الحـرب على القطاع والتي أقل ما توصف به أنها حرب إبادة جماعية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناضياء رشوان: جيش الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات في قطاع غزة (فيديو)



قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري،إن الشركة تلقت يوم 8 نوفمبر بلاغًا بوجود اختراق لخوادم الشركة عن طريق أحد المواقع على «دارك ويب».\

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"فوري" تكشف حقيقة اختراق خوادمها وتسريب بيانات العملاء (فيديو)

