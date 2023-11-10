مصطفى بكري: المقاومة ستنتصر وما تحققه في غزة فخر لكل مصري وعربي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المقاومة الفلسطينية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خسائر فادحة، لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين.

وأوضح مصطفى بكري بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أن ما تحققه المقاومة الفلسطينية فخر لكل مصري وعربي، وما تقوم به المقاومة أمام الاحتلال الإسرائيلي، هو رد فعل لرفضهم كل جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وأكد مصطفى بكري: "لولا صمود الشعب الفلسطيني في وجه قوات الاحتلال؛ كان سيتم هدم المسجد الأقصى، لكي تحقق إسرائيل هدفها، لكن بسالة وشجاعة الفلسطينيين منعت الاحتلال من هدم الأقصى".

وتابع: "الفلسطنيون الذين تركوا منازلهم أخذوا معهم مفاتاح منازلهم التي تركوها عنوة، لأنهم يدركون جيدا أنهم سيعودون مرة أخرى ليستقروا في منازلهم وأرضهم.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء بحق وعد الله، سننتصر حتى لو كان هناك فلسطيني وحيد، الجزائر ضحت بـ 1.5 مليون شهيد للاستقلال، الاحتلال الإسرائيلي سيزول اليوم أو غد أو بعد 100 عام.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تريد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقوة العسكرية، ولكن المقاومة الفلسطينية تريد الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار بصورة مستمرة وليس هدنة مؤقتة.



و أردف مصطفى بكري:" من يريد القضاء على حماس فهو واهم، حماس فكرة، والفكرة لا تموت وستظل باقية في قلوب الشعب الفلسطيني، كما أن رغبة قوات الاحتلال ضرب البنية التحتية لحماس دليل قوي على عدم قدرتها القضاء على حماس.