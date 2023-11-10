باحث: "قرار وقف الحرب على غزة بيد الرئيس الأمريكي"

أكد الباحث في الشأن الإسرائيلية، سامر السنجلاوي، أن من يمتلك قرار وقف الحرب هو الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قال “السنجلاوي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة: “إن وقف العدوان على غزة يعني أن نتنياهو قد انتهى سياسيًا، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما زال يدعم الحرب على غزة سياسيًّا وعسكريًّا”.

أشار إلى أن كل ضمير في العالم، عليه أن يحاسب بايدن قبل نتنياهو، مؤكدًا أنه يتم تحريكه من قِبل الحكومة الأمريكية، وهذا ما نشاهده في القصف العشوائي، مستطردًّا: "أننا لم نلمس أي تجاوب من الإدارة الأمريكية، على الرغم من انتشار المظاهرات ليس في أوروبا فقط، بل الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا".

واصل السنجلاوي أن صحف الولايات المتحدة تهاجم العدوان الإسرائيلي، وحتى الآن لم نجد تحركًا من الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحكومات ما زالت تدعم الكيان المحتل.

11078 شهيدًا و1500 طفل تحت الأنقاض في غزة:





في اليوم الـ35 للحرب على غزة، لا وقف لإطلاق النار على الإطلاق، بل حرب شوارع وتقدم للدبابات الإسرائيلية في وسط المدينة نحو مربع المستشفيات، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 11078 قتيلًا.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة: "ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في اليوم الـ35 إلى 11078 شهيدًا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًّا وإصابة 27490 مواطنًّا بجراح مختلفة".

أضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

تدك إسرائيل غزة منذ أكثر من شهر، في أعقاب هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر الماضي.

حرب شوارع وتقدم للدبابات الإسرائيلية:

أكدت حكومة غزة اليوم الجمعة أن دبابات إسرائيلية تتواجد في محيط مربع المستشفيات، وتطالب بإخلائها.

كما أوضحت وزارة الصحة أن الدبابات إسرائيلية تحاصر تلك مستشفيات المربع من كل الاتجاهات، وأكدت أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء أو طعام.

يضم هذا المربع مستشفيات "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضًا".

كما تضم تلك المنطقة الكثير من المدارس والمباني السكنية.

فيما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في القطاع اليوم، بحسب ما أكد سابقًا مراسل العربية/الحدث، وأوضح أن الدبابات الإسرائيلية وصلت للمرة الأولى إلى وسط قطاع غزة، قرب مستشفى الرنتيسي، وأظهرت صورًا حصلت عليها العربية تلك الدبابات تتقدم للمرة الأولى في محيط الرنتيسي.

كذلك، استهدف القصف الإسرائيلي اليوم مبنى العيادات الخارجية داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

كثفت إسرائيل خلال الساعات الماضية ضرباتها على محيط 3 مستشفيات (الشفاء والرنتيسي والإندونيسي) بغية إفراغ تلك المناطق في مدينة غزة من المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا منذ أسابيع إلى باحات المستشفيات للاحتماء من القصف.

في حين أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم أن إسرائيل قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنًّا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، وأضاف أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليًّا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها 2 مليار دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.