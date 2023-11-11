"فوري" تكشف حقيقة اختراق خوادمها وتسريب بيانات العملاء (فيديو)

قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري،إن الشركة تلقت يوم 8 نوفمبر بلاغًا بوجود اختراق لخوادم الشركة عن طريق أحد المواقع على «دارك ويب».

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن الشركة تتخذ عدة إجراءات عند وصول بلاغ بوجود اختراق لأنظمتها، أولها أنها تتأكد بنفسها من الخوادم والتطبيقات الخاصة بها عبر بحث أولى.

وأشار إلى أن «فوري» استعانت بشركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني للقيام بفحص شامل لأنظمة وخوادم الشركة وتطبيقاتها للتأكد من عدم وجود اختراق، مؤكدًا أن خوادم فوري آمنة تمامًا ولم يتم تسريب أي بيانات المستخدمين.

«تطبيق فوري» ليس عليه أي مشكلة نهائيا وآمن 100%

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فوري «تطبيق فوري» ليس عليه أي مشكلة نهائيا وآمن 100%، نافيًا الأخبار المنتشرة بشأن مطالبة أي «هاكرز» الشركة بأموال نظيره البيانات المسربة، كما لم تتلق أي شكاوى من العملاء بسحب أموال من حساباتهم أو تسريب بياناتهم.

وكانت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر ، أكدت كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا ولا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

شددت الشركة في بيان عاجل على أنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات.

كما أفادت الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، مشيرة إلى أنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ما يفيد عن اختراق بسبب فيرس فدية من عائلة lockbit لنظام فوري في مصر وتم الاستيلاء علي البيانات الخاصة بالعملاء.

قال المتابعون أيضا: "لو مسجل فيزا على تطبيق فوري أوقفها من البنك والأهم لو عامل فيزا تبع فوري تسحب اللي فيها أو تحوله على حسابك البنكي لأن هيتم نشر الداتا بالكامل يوم 28 نوفمبر لو فوري مدفعوش الفدية".

أضاف المتابعون أن البيانات تشمل على سبيل المثال ليس الحصر

رقم الموبايل - الاسم - تاريخ الميلاد - العنوان - الرقم القومي - الحالة الاجتماعية - رقم الأرضي - الإيميل - الحالة KYC - الفرع التابع ليه إذا كانوا متاحين عن العميل.

