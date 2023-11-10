أستاذ مناخ يكشف سبب تأخر الشتاء وعدم انخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية لها تداعيات ستكون خطيرة على البيئة من خلال ارتفاع في درجات الحرارة، وعدم سقوط أمطار، وأن تأتي الأمطار في غير مواعيدها الطبيعية.

وأضاف "أبو المعاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى"، مساء اليوم، أن التغيرات المناخية هي السبب فيما يحدث في الوقت الحالي، إذ أن الشتاء في الموسم الماضي استمر لفترة طويلة، والوقت الحالي شهد مدة طويلة للصيف، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن الشتاء ولكن ما حدث هو نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وتابع أستاذ المناخ: " التغيرات المناخية ظاهرة حدثت نتيجة مشكلات، ومصر تدخل على نهاية الصيف وحتى الآن لا يوجد انخفاض في درجات الحرارة، إذ أن شهر نوفمبر من كل عام كان يجد المواطنين الملابس الشتوية في الشوارع ولكن الآن الأمر مختلف، و ما يحدث الآن هي ظاهرة يجب على المواطن المصري التعامل معها.

مصر مازالت في موسم الخريف والموسم الفلكي للشتاء لم يبدأ بعد

وأردف أستاذ المناخ: "مصر مازالت في موسم الخريف، والموسم الفلكي للشتاء لم يبدأ بعد، والتغيرات المناخية تعني أن الطقس متطرف وغير معتدل، "يعني درجة الحرارة ممكن نحس بدرجة حرارة مرتفعة وقد يتحول لبرد شديد بعدها وأمطار ده الطقس المتطرف".