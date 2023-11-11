حماس: تبادل الأسرى لن يتم بدون هدنة أو وقف إطلاق النار بغزة

أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة ولا يترك مكانا بدون قصف.

وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أنه لن يتم تبادل الأسرى فى ظل إطلاق النار والموضوع يتطلب هدنة أو وقف إطلاق النار لإجراء عملية التبادل.

وتابع المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن إسرائيل قصفت كل المدارس والمستشفيات في غزة اليوم وقتلت المئات من الفلسطينيين.

البيان الختامي لأعمال القمة السعودية الأفريقية

ووفق لوسائل الإعلام السعودية التي نقلت البيان الختامي لأعمال القمة السعودية الأفريقية، فقد ناقش القادة تطورات الأوضاع في فلسطين، في إطار الحديث عما يخص الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، وأكد المجتمعون وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة.



وشدّدوا المشاركون في القمة السعودية الافريقية على الآتي: