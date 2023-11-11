عمرو أديب يشيد بصمود الفلسطينيين: شعب من فولاذ (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بصمود الشعب الفلسطيني قي مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: “هو في حاجة كده، هو في شيء اتعمل كده في التاريخ؟”

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامخج «الحكاية» المعروض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة: «ده شعب فولاذ، أنا مشفتش حد بستحمل أو يعيش كده»، معقبًا: «هو إحنا عملنا حاجة غلط في حياتنا، يعني في جريمة صنعناها في هذه المنطقة وبنتعاقب عليها».

وتابع عمرو أديب: “كل يوم تخرج الأخبار بأن غزة تشهد قصف لم تشهده من قبل “ ، معقبا: ”أقولكم على معلومة غريبة لم تحدث في أي حرب من الحروب، إسرائيل بتقول الذخيرة بتاعي خلصت، وإنها خلصت الذخيرة اللي عندها وكمان اللي الأمريكان بعتوها”.

البيان الختامي لأعمال القمة السعودية الأفريقية

ووفق لوسائل الإعلام السعودية التي نقلت البيان الختامي لأعمال القمة السعودية الأفريقية، فقد ناقش القادة تطورات الأوضاع في فلسطين، في إطار الحديث عما يخص الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، وأكد المجتمعون وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة.



وشدّدوا المشاركون في القمة السعودية الافريقية على الآتي: