نشرة التوك شو.. هدنة وهمية في غزة ومصر تفشل مخطط الصهاينة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



كشف هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، أن العمل الإنساني في القطاع أصبح شبه مستحيل، قائلا: “قبل يومين توجهنا في قافلة إنسانية مكونة من 5 سيارات وشاحنتين تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر، محملة بالمستلزمات الطبية”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الصليب الأحمر يكشف حجم الدمار في غزة: العمل أصبح مستحيلا (فيديو)

كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة راح ضحيتها نحو 250 شهيدا في قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 10818 (فيديو)

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على إعلان البيت الأبيض، عن هدنة إسرائيلية لمدة 4 ساعات على قطاع غزة، مؤكدًا عدم وجود أي هدنة حقيقية على أرض الواقع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مستشار رئيس فلسطين يكشف خدعة الهدنة في غزة (فيديو)

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، إن الأنفاق ترهق إسرائيل، مؤكدًا أن هناك شبكة من الأنفاق أسفل قطاع غزة تسكنها المقاومة الفلسطينية "حماس"، لافتا إلى أنهم يستطيعون أن يخرجوا من أي جهة وينفذون العمليات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

حمدي بخيت: يوجد شبكة أنفاق تحت غزة تسكنها حماس وترهق إسرائيل (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية وحتى اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الصحة الفلسطينية: مئات العائلات بغزة أبيدت بالكامل وعدد الشهداء ارتفع لـ 10818

قال المنتج جمال العدل، إن تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية بشكل عام مغامرة صعبة وتحتاج فلوس كثيرة ومردودها المالي صعب للغاية، موضحًا أن الجهات الحكومية هي التي تقوم بعمل هذه النوعية من الأعمال العسكرية والتاريخية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

جمال العدل: كريم عبدالعزيز أنضج الفنانين.. والأفلام العسكرية والتاريخية مغامرة نحو الإفلاس

طالب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، القمة العربية التي ستنعقد السبت المقبل، في الرياض أن تخرج بقرارات قابلة للتطبيق وبإجراءات.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مستشار رئيس فلسطين: أمريكا وحدها تستطيع إيقاف الحرب على غزة (فيديو)

قال المنتج جمال العدل، أن الفنانة عبلة كامل لن تعود لمجال الفن مرة أخرى، قائلا: "لدي توقع أقرب إلى المعلومة أن عبلة كامل مش هتمثل تاني ومش بكلمها ولكن احنا أخوات وأصحاب جدا وبقالي فترة طويلة بطلت تيجي الشركة عندنا ولكن لم تقل لى حاجة".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



قال اللواء دكتور سمير فرج الخبير والمفكر الإستراتيجي، إن الجيش الإسرائيلي يريد أن يحقق نصرا من خلال عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يريد السيطرة على القطاع لكنه فشل حتى الآن في ظل المقاومة الكبيرة من الفلسطينيين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سمير فرج: إسرائيل تواجه فشلًا ذريعًا في غزة (فيديو)

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن هناك مجموعة من اليهود تؤمن بأسفار موسى الخمسة، إضافة إلى مجموعة تسمى السامريين تؤمن بالتوراة كما ورثوها عن سيدنا موسى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبير استراتيجي: إسرائيل قد تقصف اليمن من خلال قاعدتها العسكرية في إريتريا

ينقل الأطباء، الجرحى على السلالم في الظلام الدامس، وينيرون طريقم بأضواء هواتفهم في مستشفى العودة بغزة، وذلك بعد خروجه عن الخدمة لانقطاع التيار الكهربائي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عمليات جراحية على ضوء الكشافات في غزة (فيديو)

قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير والمفكر الإستراتيجي، إن هناك 9 دول لديها سلاحا نوويا ويسمى النادي النووي، مشيرا إلى أن النووي الذي تمتلكه كل من أمريكا وروسيا سيدمر العالم، والأكثر في الامتلاك موسكو.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سمير فرج: مخابرات وجيش إسرائيل صفر أمام تكتيكات حماس الحربية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن أجواء انتخابات الرئاسة الحالية فرصة ذهبية من أجل دفع الأحزاب التي تمتلك رؤى وبرامج متشابهة في الدمج مع بعضها البعض.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين يطالب بدمج الأحزاب.. مصر بحاجة لكيانات سياسية قوية

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، عقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم من أجل عرض الملامح الرئيسة للبرنامج الانتخابي وتم طباعته وتوزيعه على الصحفيين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

د. وجدي زين الدين: د. عبدالسند يمامة لديه خطة للنهوض بمصر تتضمن الاقتصاد والتعليم

أشاد الدكتور فراس الحلبي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء. موضحًا أن التهجير سيصيب القضية الفلسطينية بنكبة جديدة وسيحولها إلى قضية لاجئين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

قيادي بحركة فتح: مصر أفشلت مخطط الصهاينة بتهجير الفلسطينيين

توجهت 3 منظمات فلسطينية غير حكومية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال في هجومه على قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

ملاحقة الاحتلال في الجنائية الدولية بسبب جرائمه بفلسطين (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن صناعة الدواء في مصر عريقة جدًا، حيث بدأت هذه الصناعة في عام 1936، والفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مجال صناعة الدواء في مصر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عوض تاج الدين: 90% من احتياجات مصر الدوائية منتجة محليًا

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا قصفه للمنازل في قطاع غزة ومحيط مستشفى النصر ومجمع «الشفاء» الطبي، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة (شاهد)

