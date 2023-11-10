محلل سياسي: مصر حجر الزاوية في حل القضية الفلسطينية (فيديو)

قال إيهاب عمر، محلل سياسي، إن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، وأي مشاريع ومخططات تحاول النيل منها ستفشل تماما.

مصر تسعى بشكل حثيث إلى حل الأزمة الفلسطينية

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على فضائية "الأولى"، مساء اليوم أن مصر تسعى بشكل حثيث إلى حل الأزمة الفلسطينية، وترغب في إنهائها بشكل كامل وتكون نواة لدولة فلسطينية بداية من قطاع غزة وحتى الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه منذ شهر قبل بدء العملية العسكرية في غزة جميع دول العالم أجمع لا تتوقف عن الاتصال بالرئيس السيسي، وذلك في كافة القنوات ووسائل الإعلام المختلفة، والعالم أجمع كان يبادر الاتصال بالرئيس السيسي بشكل دوري، معقبا: "مصر حجر الزاوية في حل القضية الفلسطينية

وأردف: " أصبح واضح للجميع أن كل المحاولات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة لإضعاف الجبهة الداخلية أو إضعاف مصر فشلت تماما، وأي محاولات لاستغلال مصر في القضية الفلسطينية وتصفيتها لن يحدث.

وأوضح أن الفترة الحالية هي موسم حصاد نجاحات الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات، إذ أن مصر كانت تبني دوائر دبلوماسية جديدة، لأن الدوائر القديمة لم تعد كافية وتعود أغلبها للحرب الباردة، حيث أن مصر تتواصل مع شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، والتحرك على استغلال ملف الطاقة لصناعة علاقات متميزة مع دول حوض المتوسط، فرئيس وزراء إيطاليا، وإسبانيا وغيرها كانوا حاضرين في قمة القاهرة للسلام.