نشرة الحوادث| ضبط 13543 قضية سرقة تيار كهربائي.. و4 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاءت الأخبار على النحو التالي.

ضبط 13543 قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملة أمنية



كثقت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وحيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1836) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13543) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (625) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (278) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة



أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر ، وعثر بحوزته على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد محلى وطلقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبى



تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية)، وذلك لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدراة العامة للمرور شن حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،والتي أسفرت خلال 24 ساعة من ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة.

استمرت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62392) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(14015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(572) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(173) مخالفة دراجة نارية.

(1314) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

(13) مخالفةشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.



سقوط صيدلي هارب من 219 سنة حبسًا في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صيدلي مطلوب جنائيًا لتنفيذ أحكام قضائية بإجمالي مدة حبس 219 سنة.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة بوجود صيدلي بمحافظة الجيزة، محكوم عليه فى 157 حكم “جزئى”، بإجمالى مدة حبس 219 سنة و6 شهور فى قضايا "تبديد، شيك"، وكفالات وغرامات مالية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.