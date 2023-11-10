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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الحياد خيانة.. رسالة نارية من خالد أبوبكر للقادة العرب: اتحدوا التاريخ سيحاسبكم

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ضرورة اتحاد ووحدة العالم العربي لنصرة ودعم القضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي لغزة. 

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن البيت العربي مهم جدًا شكلًا ومضمونًا وأزمة غزة، جمعت العرب في بعض النقاط، ولذا دعونا نقف جميعًا عند نقاط الاتفاق، فالاختلاف خيانة للوطن والأمة العربية والاتحاد ضروري للقضية، كما أن الوقوف على الحياد خيانة للقضية الفلسطينية.

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وأضاف أبو بكر :"اتفقوا واتحدوا على كلمة سواء، فبحق هذه الدماء علينا جميعًا أن نجنب الخلافات ونبقى على قلب رجل واحد، الجميع جنود في هذه المعركة، ضعوا صورة الأطفال والشهداء أمام أعينكم، فكيف يكون هناك ضمير حي وينبض ونسمح لأنفسنا بالخلاف في ظل هذه المشاهد". 

وفي رسالته لقادة وزعماء العرب قال: "يا كل قادة العرب، الاختلاف خيانة للوطن، الأمة العربية ستحاكم وستحابكم والأجيال ستسألكم ماذا فعلتم، لا داعي للخلاف في هذه الأوقات، فكل هذه المواقف سيكتبها التاريخ وسياحسبكم، بحق هذه الدماء أرجوكم ان تحدوا وتكونوا على قلب رجل واحد ونقف عند النقاط التي تك الاتفاق عليها".

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