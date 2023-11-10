عمرو أديب: الدبابات الإسرائيلية داخل غزة لأول مرة منذ بدء العدوان (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدبابات الإسرائيلية حاليا داخل قطاع غزة، وهذا الأمر يحدث لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قصف إسرائيلي غير طبيعي على قطاع غزة

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني مستمر بشدة، مشيرا إلى أن هناك قصف إسرائيلي غير طبيعي على قطاع غزة.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، وقصف عنيف ومكثف للاحتلال الإسرائيلي علي غزة، وبقنابل الفسفور، لافتا إلى أن القصف في محيط المستشفيات.

وأعرب المشاركون في "القمة السعودية الإفريقية"، عن قلقهم البالغ بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، مُشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفق القانون الدولي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وقد اختتمت القمة السعودية الإفريقية أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، وناقش المجتمعون، بحسب البيان الختامي للقمة، تطورات الأوضاع في فلسطين، وركزوا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى إعراب المشاركين عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مشدّدين على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى تأكيد المشاركين على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في "الاحتلال الإسرائيلي"، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين و"مبادرة السلام العربية" وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقّه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقا للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.

هذا وقد دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد في كلمته له خلال القمة السعودية الإفريقية، المنعقدة في الرياض، على إدانة المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاك السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.