مصطفى بكري يعلق على استشهاد حفيدة إسماعيل هنية .. غدر الاحتلال (فيديو)

علق الإعلامي مصطفى بكري، على استشهاد حفيدة إسماعيل هنية،رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، على يد قوات الاحتلال الأسرائيلى.

رؤى همام إسماعيل هنية كانت تعالج المصابين في غزة

وأضاف مصطفى بكرى، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم ما يحدث في قطاع غزة،الشهيدة "رؤى همام إسماعيل هنية طبيبة كانت تعالج المصابين من القصف الإسرائيلي لكل المدنيين.

وتابع مصطفى بكرى:"رؤى كانت طبية ومسالمة، تعمل فى إحدى مستشفيات قطاع غزة ولكن غدر الاحتلال أنهى حياتها.

وأكد أن الرئيس الأمريكي رفض وقف إطلاق النار، إحنا لينا 35 يوم بنشوف مجازر إبادة حقيقة بحق المدنيين في غزة، هما مش 35 يوم بس، دا الشعب الفلسطيني يعاني من 70 عاما.

واستطرد: “بنشوف المناظر دي وبنتأثر وبعدها نمارس حياتنا عادي، ولكن الحقيقة هناك معاناة حقيقة يعيش فيها الفلسطنيين، الاحتلال يريد إبادة الشعب الفلسطيني من الجذور، إسرائيل عايزة تكمل هدفها وهي تحويل لفلسطين لدولة يهودية إسرائيلية، والله ووعد الله حق، إن نصر الله قريب”.