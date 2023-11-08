"وقاية النباتات" يستعرض تقرير النشاط الشهري عن شهر أكتوبر

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريراً حول أهم الأنشطة التي قام بها المعهد على مدار شهر أكتوبر 2023، تضمن التقرير تنظيم احتفالية يوم الوفاء و العرفان، و ورشة عمل "البحوث المصرية المنشورة على دودة الحشد الخريفية"، المشاركة في "المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة 2023"، أنشطة إرشادية و تدريبية متخصصة، تدريب ميداني لطلبة الجامعات و توج المعهد حصاد مجهوداته بتجديد الحصول على شهادتي أيزو في النظم الإدارية و مراكز التدريب و الاستشارات.

و أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد لاحتفالية "يوم الوفاء و العرفان" التي نظمها وقاية النباتات لتكريم 90 بطل من أبطال حرب أكتوبر من أبناء المعهد تقديراً وعرفاناً لما قدموه أثناء مشاركتهم في صنع النصر وتحرير أرض سيناء الحبيبة و ذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي للنصر.

و أضاف، أنه إنطلاقا من مسئوليتنا في حماية المحاصيل الإستراتيجية من مخاطر دودة الحشد الخريفية، و التي تمثل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي القومي، أقام المعهد ورشة عمل متخصصة لعرض البحوث المصرية المنشورة على هذه الآفة لتوحيد جهود المراكز و الهيئات البحثية و الجامعات المصرية للخروج بحزمة من التوصيات لأفضل الممارسات الزراعية و الحصول على أفضل منتج زراعي كماً و كيفا، و لفت إلى أهمية الورشة كمبادرة حراك وطني تبناها المعهد لمكافحة هذه الآفة المدمرة.

و في سياق متصل و في ظل اهتمام الدولة بقطاع النخيل شارك وقاية النباتات في المهرجان الدولي السابع للتمور حيث تم استعراض دور المعهد الفاعل في سيوة وكذلك شرح اهم الآفات التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها وتم عمل مطويات لتوزيعها على المزارعين.

و في ما يتعلق بأنشطة المعهد الإرشادية و التدريبية، أوضح التقرير تنفيذ المعهد عدة برامج تدريبية تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء" بفرع المعهد بالمنصورة- الدقهلية، و "أساسيات تـربـيــة نــحــل الــعــســل للمبتدئين" بمقر المعهد الرئيسي بالدقي- الجيزة، و "مشروع الحرير الطبيعي كأحد مشروعات تنمية الريف المصري" بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بسخا ـ كفر الشيخ.

كما شارك في الحملات القومية المتخصصة على محصولي الموز و القمح بمشاركة باحثيه في "الحمله القومية لمكافحة مرض تورد القمة النامية في الموز" في محافظة الدقهلية "الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح" في عدة محافظات. فضلا عن ندوة "دور النحل في التنمية الزراعية في صعيد مصر" بفرع المعهد بمحطة بحوث شندويل.

فضلا عن إستمرار المعهد في تقديم برامج التدريب الميداني لطلبة كليات الزراعة والتكنولوجيا والتنمية و العلوم من عدة جامعات في عدة فروع بالمحافظات.

و استمرار وقاية النباتات في فحص طرود نحل العسل المصدرة وفحص العينات الحجرية وإنتاج وتوزيع المُركب الحيوى بروتكتو و كذلك المصائد الفورمونية خلال شهر أكتوبر.

و أختتم التقرير فاعلياته بإجتياز معهد بحوث وقاية النباتات بنجاح متطلبات تجديد شهادتان أيزو ISO 9001:2015 وISO 21001:2018 في النظم الإدارية و مراكز التدريب و الاستشارات لعام جديد، وفقًا لتوصيات المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية.

