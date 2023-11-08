الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

مراكز التنمية الشبابية
مراكز التنمية الشبابية بجنوب سيناء

تستمر فاعليات المعسكر التدريبي لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمركز التنميه الشبابيه بشرم الشيخ  .

ويشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد

ويهدف المشروع الي نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع .

وبدعم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و حضور احمد مسعد وكيل المديرية .

FB_IMG_1699448878168
FB_IMG_1699448878168
FB_IMG_1699448845149
FB_IMG_1699448845149
FB_IMG_1699448843168
FB_IMG_1699448843168
FB_IMG_1699448839467
FB_IMG_1699448839467
FB_IMG_1699448836914
FB_IMG_1699448836914
FB_IMG_1699448834864
FB_IMG_1699448834864
الجريدة الورقية