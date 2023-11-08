خطورة سخانات الغاز والكهرباء ونصائح هامة قبل الشتاء

يحتار الكثيرين بين اختيار سخانات الغاز أو الكهرباء للحصول على مياه دافية، مع دخول فصل الشتاء، ورغم أهميتها إلا أنه يجب الحذر من مخاطر استخدام هذه السخانات، والتي يمكن أن تؤدي إلى الموت الفوري.

مخاطر سخانات الغاز

سخانات الغاز تعمل عن طريق حرق الغاز الطبيعي، مما ينتج عنه أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، وفي حالة تسرب هذه الغازات إلى داخل الغرفة، يمكن أن تسبب الاختناق.

مخاطر سخانات الكهرباء

سخانات الكهرباء تعمل عن طريق تسخين المياه باستخدام الكهرباء، إذا حدث تسريب للكهرباء، يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

احتياطات السلامة عند استخدام سخانات الغاز أو الكهرباء:

تشغيل الشفاط أو فتح نافذة صغيرة للتهوية أثناء الاستحمام.

مطابقة مدخنة سخان الغاز للمواصفات القياسية.

عدم تشغيل السخان دون مدخنة أو هواية.

عدم إغلاق باب الحمام من الداخل أثناء الاستحمام.

عدم تشغيل سخان الـ 5 لتر دون هواية.

عمل فحوصات وصيانة دورية لوصلات الغاز أو الكهرباء من خلال فني مختص.

في حالة الشعور بوجود تسريب للغاز أو الكهرباء يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

إغلاق محبس الغاز أو الكهرباء.

فتح النوافذ للتهوية.

الاتصال بالطوارئ.

أعراض تسمم أول أكسيد الكربون:

الصداع.

الغثيان.

الدوخة.

الإرهاق.

صعوبة التنفس.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، يجب الابتعاد عن المكان فورًا والاتصال بالطوارئ.

نصائح:

ويفضل استخدام سخانات الكهرباء بدلاً من سخانات الغاز لأنها أكثر أمانًا.

يجب تركيب سخانات الغاز والكهرباء بواسطة فني مختص.

يجب إجراء صيانة دورية لسخانات الغاز والكهرباء، لضمان سلامتها.

مع اتباع هذه الاحتياطات، يمكنك تقليل مخاطر استخدام سخانات الغاز أو الكهرباء وحماية نفسك وعائلتك من الموت أو الإصابة.