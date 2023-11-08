مناظرة 3088 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3088 حالة خلال أكتوبر الماضى.

أعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى بالدقهلية مشددًّا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة بالدقهلية، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 208حالات باطنة، 466 تخصص الجلدية، و172 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلًا عن 97 حالة حرجة، ونحو 276حالة أطفال، إلى جانب113 حالة نساء وتوليد.

ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على الكثير من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.