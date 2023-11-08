تعليمية أبوتشت تحتفي بكبير الباحثين لبلوغها السن القانوني

نظم المكتب الفني للتوجيه المالي والإداري بإدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الاربعاء ٨ نوفمبر الجاري، احتفاليه لتكريم مني محمد الغزالي كبير باحثين بالمكتب الفني الفني للتوجيه المالي والإداري لبلوغها السن القانوني للتقاعد الي المعاش.

شهد الاحتفالية الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية والمهندس احمد جهلان وكيل الإدارة وعبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء واسعد المحرزي مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية وتيسير محمد رئيس المكتب الفني للتوجيه المالي والإداري واعضاء المكتب واسرة المحتفي بها ومحبيه.

استهل الإحتفالية بكلمة الترحيب من المكتب الفني للسيد مدير عام الإدارة والحضور والمحتفي بها قدم مدير عام الإدارة التهنئة القلبية الي المحتفي بها لبلوغها السن القانوني للتقاعد الي المعاش متمنيا لها دوام التوفيق في حياتها داعيا الله لها بأن يرزقها الله حياة مستقبلية مليئة بالخير والصحه والسعادة خاليه من المشاق المتاعب.

وثمن وزيري جهود المحتفي بها خلال عملها كبير باحثين بالمكتب الفني قائلا اتسم عملها بالكفاءة والجدية والتفاني، مؤكدا ان تكريم المخلصين مثلها حق و اعتراف بعطائهم وتحفيزا لمن يخلفهم ثم تسابق الجميع للتعبير عن المشاعر الطيبة والموده للمحتفي بها التي لم تتواني يوما في اداء عملها بكل انضباط وجد، واعرب الجميع عن خالص تمنياتهم لها بدوام االتوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.

وفي نهاية الاحتفالية قام مدير عام الإدارة ومرافقيه بتسليم المحتفي به شهادة التقدير والهدايا والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة البهجة والسرور.

وفي لفته طيبه قام المكتب الفني للتوجيه المالي والإداري باهداء السيد مدير عام الإدارة بهدية تعبر عن مشاعر الحب والاحترام والتقدير للمدير العام وجهوده المبذولة في خدمة الحقل التعليمي بأبوتشت.