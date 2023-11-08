سكرتير مساعد أسيوط يفتتح ملتقى توظيف فروع "خير زمان "

لتوفير فرص عمل للشباب

افتتح المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى توظيف فروع " خير زمان " لتوفير فرص عمل للشباب ،بمقر نادى أسيوط الرياضى " البلدية " بحى شرق أسيوط ، والذى يستمر اليوم فقط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً بالتنسيق والتعاون بين مديريتي العمل والشباب والرياضة وسلسلة مجموعة شركات مترو ماركت للتجارة والتوزيع " خير زمان "، وذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية .

جاء ذلك بحضور على سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة واحمد سويفى القائم بعمل وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ،وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة وعيد جمال المدير الاقليمى لفروع خير زمان وايمان مصطفى مدير الموارد البشرية بشركة خير زمان والعشرات من الشباب المشارك فى الملتقى من الجنسين .

وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهورى ثم كلمة ترحيب من وكيل وزارة العمل رحب فيها بالشباب المشارك فى الملتقى حثهم فيها على استغلال الفرصة والتقدم للوظائف المتاحة بالشركة وفقا لمؤهلاتهم وطبيعة الوظائف المتاحة .

ووجه المدير الاقليمى لفروع خير زمان، الشكر لمحافظ اسيوط لدعمه للملتقى وحرصه على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين مؤكدا على توفير المزيد من فرص العمل بفروع الشركة حاليا وفى المستقبل بعد افتتاح فروع جديدة بالمراكز تلبية لاحتياجات المواطنين ضمن خطة الدولة لتوفير السلع والمواد الغذائية باسعار مخفضة للمواطنين .

وتفقد السكرتير المساعد، ومرافقوه اقسام الملتقى وحضر المقابلات الشخصية مع الشباب وتسلم اوراقهم وفقا للوظائف المتقدمين لها بفروع الشركة بجميع مراكز المحافظة كـ (مدير فرع ، مساعد مدير فرع ، مسؤول مبيعات ، بائع بقالة جافة ومجمدات ، كاشير ، بقال ، بائع لحوم ، مشرف كاشير ، مشرف بقالة جافة ، مشرف أغذية طازجة) مع توفير عدد من المميزات من بينها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وفرص جيدة للترقي ،مع امكانية إرسال السرية الذاتية لمدير الموارد البشرية بخير زمان على البريد الالكتروني [email protected] أو الإتصال على الأرقام التالية 01286088988 – 01225555745 موضحاً أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.

وأكد سكرتير عام مساعد المحافظة، على الدعم الذى توليه الدولة لتمكين الشباب اقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية لهم فى كافة مجالات القطاع الخاص بالتعاون مع مديرية العمل وكافة المديريات الخدمية والاجهزة التنفيذية ، مشيرا الى دعم واهتمام الوزير المحافظ لكافة ملتقيات التوظيف التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة بصفة مستمرة تلبية لاحتياجات الشباب والقضاء على البطالة ،موجها الشكر للقائمين على المتلقى ومسئولى شركة خير زمان على حرصهم على تعيين الشباب بمختلف الوظائف بالشركة وفقا لمهاراتهم وخبراتهم ،لافتا الى تنظيم المحافظة ملتقى التوظيف يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس الذي يرتكز على قيام شركات القطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها بأكثر من 3000 فرصة عمل للشباب من الجنسين طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل .