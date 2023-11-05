تدريب 50 من الأطباء والتمريض فى الصحة بالفيوم

اختتمت ادارة الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة تدريبا لفرق اشراف ومقدمي الخدمة بمنشات الرعاية الصحية الاولية على دمج فحص فيروس نقص المناعه البشرية المكتسبة ضمن فحوص المقبلين على الزواج وذلك برعايه الدكتورحاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحه بالفيوم و الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة وتحت اشراف الدكتورة امال عبد الحي- مدير عام الادارة العامة لرعاية الامومة والطفولة.

وتم عقد التدريب على دورتين وحضره 50 متدرب من الاطباء والتمريض العاملين بمراكز فحص الزواج و قام بالتدريب من الادارة العامة للامومة والطفولة كل من الدكتورة ميريت صفوت والدكتورة فاطمه السيد ابو خضر. ومن مديرية الصحة الدكتورة نورهان عبد الوهاب محمد -منسق البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بالفيوم.

ومن الجدير بالذكر ان فحص الزواج يتم فى 8 وحدات رعاية اولية فى الفيوم هى مركز طبي الكيمان -ومركز طبى الحادقة ببندر الفيوم ووحدة العزب مركز الفيوم ومركز طبى طامية ومركز طبى سنورس ومركز طبى اطسا والمركز المتميز بالشواشنة واستمر التدريب على مدار اربع ايام باحدى قاعات التدريب بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس وذلك في اطار تنمية مهارات فريق الاشراف ومقدمي الخدمة.

قافلة تنموية

ومن جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اليوم الاحد ، قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في القافلة كلية الطب وكلية طب الاسنان والمستشفى الجامعي وكلية الخدمة الاجتماعية ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول مركز اطسا.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1037 حالة، حيث تم الكشف على 185 حالة في تخصص العظام و75 حالة أسنان و 154 حالة باطنة و 70 حالة أنف وأذن و 160 أطفال و 61 حالة نسا و 147 جلدية و 173 حالة رمد.

وأضاف أنه تم خلال القافلة الشاملة تم تنظيم ندوة توعية عن القضية السكانية والصحة الإنجابية، حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية.

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