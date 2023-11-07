حملة مكبرة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، ومحمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، وطه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة، حملة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بمدينة دشنا بقنا.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة إعلان مخالف، وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة وقد أسفرت الحملة عن إزالة إعلان مخالف وغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .