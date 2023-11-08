كله برضايا..التحقيق مع طفلة وزوج نجلها في واقعة تعديه على جسدها بالجيزة

تواصل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، التحقيق في واقعة تعدي طبيب على جسد شقيقة زوجته، والتي تبلغ من العمر ١٥ عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة في منزله.

وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" البالغة من العمر 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد تعرض ابنتها "م. ع. ع" صاحبة 15 سنة، لسب شرفها على يد زوج ابنتها الكبرى، "م. س" دكتور تجميل 33 سنة، و زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

كما اوضحت التحقيقات ان الطفلة توجهت لمنزل شقيقتها شهرا كاملا، كما اقنعها المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وبحسب اقوال الطفلة انه تم فض غشاء البكارتها داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام المتهم (زوج نجاة الاولى) بإقناعها بترك المنزلها بمنطقة أرض اللواء، ومصاحبته لشقة القاتنة بالحصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

"كله كان برضايا" هكذا صرحت الطفلة أمام جهات التحقيق، كما اضافت إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، وقام حينها زوج شقيقتها بممارسة الرزيلة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وطلبت النيابة العامة، سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها والوقوف على اسبابها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية البلاغ

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال الأمن بلاغًا من سيدة تدعى "ا. ح. ا" تبلغ من العمر 44 سنة، مفاده تعرض نجلتها الصغرى "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 سنة، لسب شرفها على يد زوج نجلتها الكبرى وزوج شقيقة الاولى، "م. س" دكتور تجميل 33 سنة، وذلك لقيامه بإقناعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم.

وبحسب اقوال الام انه تعدى على نجلتها الصغرى بمنطقة الهرم سيتى والحصرى، بعدما استضافها في منزلهم ولسب منها اعز ما تملك، وعقب تقنين الاجراءات تم تحديد موقع المُبلغ عنه وتم القبض عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.