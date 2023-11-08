جمعية رواد الثقافة بأسيوط تطلق جائزة سعد عبدالرحمن في دورتها الثالثة

أعلنت جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، إطلاق الموسم الثالث لجائزة الشاعر سعد عبد الرحمن في شعر الفصحى والتي يتاح التقدم إليها لجميع المصريين بمختلف المحافظات كما تتاح فرصة المشاركة لجميع الجنسيات المقيمة داخل مصر، وذلك في إطار أهداف الجائزة نحو تبني المواهب وتعزيز الإبداع الشعري كصوت للضمير الإنساني وفي الوقت ذاته الاعتزاز باسم صاحب الجائزة وما كرسه من جهود للحياة الثقافية والإبداعية.

وأشار الدكتور الشاعر سيد عبدالرازق، الأمين العام للجائزة، إلى فتح باب التقدم للمسابقة واستقبال الأعمال خلال شهر نوفمبر الجاري والذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال البريد الإلكتروني لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط [email protected]، إذ يتقدم الشاعر بقصيدتين وسيرته الذاتية وصورة شخصية وهويته كالبطاقة أو جواز السفر، بينما يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في احتفالية تقام بقصر ثقافة أسيوط.

وحددت أمانة الجائزة أن مجال التنافس قاصر على شعر الفصحى سواء أكانت شطريه عمودية أو تفعيلة فقط، إذ لا تتجاوز في مجال الشعر الشطري 35 بيتًا بينما لا تتجاوز 60 سطرًا في قصيدة التفعيلة، في حين تمت إتاحة حرية اختيار موضوع القصيدة شريطة ألا تكون منشورة من قبل أو تمت المشاركة بها في جائزة أخرى.

يذكر أن الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن (1954- 2023م) هو عضو اتحاد كتاب مصر، ومن مواليد نجع سبع بأسيوط، وكان قد رحل عن عالمنا في 25 فبراير الماضي بعد رحلة عطاء إبداعي وإنساني كبيرة، إذ عمل رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة، وترأس تحرير الأعمال الكاملة بالهيئة، وجمعية رواد قصر الثقافة، وعضوية لجان متعددة بالمجلس الأعلى للثقافة، وأمانة مؤتمر أدباء مصر، ومشرفا على أكثر من خمسين فاعلية ثقافية، هذا وقد تم إدراج سيرته بمعجم البابطين للشعراء العرب، وحصل على الكثير من الجوائز، ومنها جائزة يوسف السباعي في القصة القصيرة 1975م، وجائزة عيد الفن والثقافة الأول في 1979م، وجائزة أفضل دراسة نقدية، كما كان له الكثير من الإصدارات ومنها 3 دواوين شعر، وعشرين إصدار بين أعمال فكرية وبحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن تحقيق التراث وإعادة إصدار العديد من الكتب النادرة والمهمة.