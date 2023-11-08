استمرار تنفيذ الفعاليات والندوات بمدارس القوصية لمواجهة القضايا السكانية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وتنفيذاً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل، مشيراً إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكافة الطرق الممكنة.

قامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية، برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ؛ بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية التثقيفية الصحية ونبذ العنف" لطلاب وتلاميذ مدرسة فوزي ابوسيف الابتدائي بنين حيث حضر الندوة ٤٥ طالب بالمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع مسئول منسق السكان بالادارة التعليمية بالقوصية علاء حلمي ، ومدير المدرسة سحر عبده ، وبمشاركة الاخصائية الاجتماعية شيماء ، ومحمود صالح ممثل جمعية الشعراوي وحسين حسانين مسؤل مكافحة العدوي بمستشفى القوصية المركزي ، واسراء عبد الناصر منسق فني للمشروع ، وابتسام محمد محمد عبدالعال مسئول وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقاً للاسترايتجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الاسرة المصرية.

وتناولت الندوة تثقيف صحي وذلك بتعليم المحافظة علي الصحة والوقاية والعلاج حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية من خلال المدسة وفي الحياة للمحافظة على أن يعيش المنزلية من خلال الأبوين وفي المدرسة ، ونصائح للحفاظ على الصحة من بينها (الحصول علي اللقاحات ، والغسل الجيد المتكرر لليد ، وممارسة الرياضة ، .. وغيرها) فضلاً عن نبذ العنف ونشر ثقافة الاتقاء والتواصل والتسامح بين الطلاب والمعلمين والأنشطة الثقافية والرياضية واكتشاف المواهب في النظام التعليمي وكيفية التعامل معه بالإضافة إلى التطرق إلى قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.