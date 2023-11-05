هيئة سلامة الغذاء تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 510 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن زبيب، نصف طن خل، نصف طن شطة، عجوة، زيت زيتون، وجميعها مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتنفيذ 4 قرارات نيابة.

كما تم تحرير 79 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (عصائر، منتجات ألبان) تقدر كميتها بـ 150 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 124 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 43 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 543 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1380 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) بإجمالي

وزن 68 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 1 محضر مخالفات.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 32 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 168 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (عصائر، فواكه، بهارات، تمر هندي، مخللات، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 23 حملة تفتيشية على 162 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، سنوب، السنبلاوين، منية سندوب، بني عبيد، دكرنس، طلخا، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 883 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، فسيخ، عصائر ، غزل بنات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 71 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 111 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، و108 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة مشتركة مع الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر تحفظ، 1 محضر غش تجارى، كما تم التحفظ على 125 كجم لحوم بلدي.