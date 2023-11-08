وكيل تعليم الفيوم تلتقي بالمديرين الجدد من القيادات الشابة

التقت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالمديرين الجدد خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريب 1000 معلم على مستوى الجمهورية (الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية).

وحضر اللقاء ريحاب عريق وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والعلاقات العامة بالمديرية.

فى بداية اللقاء رحبت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بالمديرين الجدد، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لهؤلاء الشباب لتمثيلهم المشرف لمحافظة الفيوم خلال فترة التدريب.

وأشاد خريجي، الدفعة الأولى من شباب المعلمين، بمميزات التدريب وأهميته، من خلال تدريبات تربوية ورياضية ونفسية وقيادية ، وتدريب عن التحول الرقمي وحل منطقي للمشكلات، وتقدير قيمة الوقت وأهمية ممارسة الرياضة وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن وتنمية الوعي لدى الطلاب وتنمية مهارات القراءة الناقدة.

وفي نهاية الإجتماع ، أشادت مدير المديرية، بالمستوى المتميز للمعلمين، عقب انتهاء فترة التدريب، وأكدت على ضرورة نقل أثر التدريب والخبرات العلمية والتدريبية إلى مواقع العمل بالتربية والتعليم بالفيوم.

دعم المشاركة السياسية

ومن جهه اخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ندوة عن دعم المشاركة السياسية ، للنزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، ومركز النيل للاعلام بالفيوم.

حضر الندوة، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، ومحمد هاشم ذكي مدير عام مركز النيل للاعلام بالفيوم، والمستشار أسامة العطفي، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام، و محمد النادي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، و حنان حمدي، مسئول البرامج بمركز النيل للاعلام بالفيوم ، ومديري ورؤساء أقسام إدارات الديوان، وجميع العاملين بديوان المديرية، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أكدت الدكتورة أماني قرني على ضرورة النزول والمشاركة في دعم المشاركة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، حيث أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى هام للغاية.

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