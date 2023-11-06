تدريب الأطباء بالفيوم على أساسيات إدارة الجودة

عقدت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقياده الدكتورة حنان كمال حليم - مدير الادارة تدريبا بعنوان أساسيات ادارة الجودة لـ 22 متدرب من الأطباء المقبلين علي الترقيات وكذلك اعضاء فرق الجودة الجدد بالمستشفيات والادارات الصحية واستمر التدريب 3 ايام تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

تم التدريب بالتعاون مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف وذلك بقاعة الدكتورة داليا رشدي بمدرسة التمريض و قامت بالتدريب الدكتورة حنان كمال - مدير ادارة الجودة

وتناول التدريب مفاهيم وتعريفات الجودة وكذلك أدوات تحسين الجودة والأهداف الدولية لأمن وسلامة المريض والملفات الطبية والسياسات والإجراءات.

فحوص المقبلين على الزواج

وفى سياق اخر اختتمت ادارة الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة تدريبا لفرق اشراف ومقدمي الخدمة بمنشات الرعاية الصحية الاولية على دمج فحص فيروس نقص المناعه البشرية المكتسبة ضمن فحوص المقبلين على الزواج وذلك برعايه الدكتورحاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحه بالفيوم و الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة وتحت اشراف الدكتورة امال عبد الحي- مدير عام الادارة العامة لرعاية الامومة والطفولة.

تم عقد التدريب على دورتين وحضره 50 متدرب من الاطباء و التمريض العاملين بمراكز فحص الزواج و قام بالتدريب من الادارة العامة للامومة والطفولة كل من الدكتورة ميريت صفوت والدكتورة فاطمه السيد ابو خضر. ومن مديرية الصحة الدكتورة نورهان عبد الوهاب محمد -منسق البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بالفيوم

ومن الجدير بالذكر ان فحص الزواج يتم فى 8 وحدات رعاية اولية فى الفيوم هى مركز طبي الكيمان -ومركز طبى الحادقة ببندر الفيوم ووحدة العزب مركز الفيوم ومركز طبى طامية ومركز طبى سنورس ومركز طبى اطسا والمركز المتميز بالشواشنة واستمر التدريب على مدار اربع ايام باحدى قاعات التدريب بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس وذلك في اطار تنمية مهارات فريق الاشراف ومقدمي الخدمة

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