"توصيف المقررات والبرامج والمصفوفات الأكاديمية" ندوة بكلية دار العلوم بالفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الندوة التي نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مركز ضمان الجوده والاعتماد حول توصيف المقررات والبرامج والمصفوفات الأكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مجدي عيسي مدير مركز ضمان الجوده والاعتماد، و وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للكلية في سعيها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف، وموجهًا بضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم والاعتناء بالمؤسسة التي ينتمون إليها للارتقاء بها. مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التى تحتلها كلية دار العلوم بوصفها مكانًا للمتخصصين في علوم اللغة والقرآن والشريعة والفقة.

مفهوم الجودة

من جانبه أوضح الدكتور عرفة صبرى أن الغرض من هذه الندوة هو تعريف أساتذة الكلية بمفهوم الجودة وخصائص المقررات والبرامج الأكاديمية المعتمدة كما سيتم مناقشة ١٢ معيارًا من معايير الجودة خلال هذا الأسبوع. ودعا الجميع للعمل كفريق والتعاون فيما بينهم للتقدم لملف الجوده في أقرب وقت ممكن.

وتناول الدكتور تامر مجدي عيسي عرضًا لكيفية بناء المصفوفات والتوافق بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج.

وأوضح الفرق بين التعلم النشط والتعلم التقليدي وكيفية تصميم البرامج المبنية علي نواتج يمكن قياسها، والوقوف على أهمية إنجاز مؤشرات المعايير العامة ومعياري التدريس والتعلم والبرامج الأكاديمية.

ومن جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اليوم الاحد ، قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في القافلة كلية الطب وكلية طب الاسنان والمستشفى الجامعي وكلية الخدمة الاجتماعية ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول مركز اطسا.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1037 حالة، حيث تم الكشف على 185 حالة في تخصص العظام و75 حالة أسنان و 154 حالة باطنة و 70 حالة أنف وأذن و 160 أطفال و 61 حالة نسا و 147 جلدية و 173 حالة رمد.

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