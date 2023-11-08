طريقة الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت

تأشيرة عمرة الترانزيت هي تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 12 ساعة، تسمح للمعتمر بأداء العمرة فقط، ولا تسمح له بالإقامة في المملكة أو القيام بأي نشاطات أخرى.

لكي تتمكن من الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت يجب أن تتوفر الشروط التالية:

أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

أن تكون حاصلًا على تأشيرة دخول لدولتك المقصودة.

أن تكون مقيمًا في دولة مصر أو دولة أخرى معتمدة لدى المملكة العربية السعودية.

الأسعار

تختلف أسعار تأشيرة عمرة الترانزيت حسب الشركة السياحية التي تقوم بالحجز، وحسب المدة التي ترغب في البقائها في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لأسعار بعض الشركات المختلفة، يصل سعر عمرة الترانزيت إلى 12800 جنيه، لمدة 5 أيام، وتصل الأسعار حتى 20 ألف جنيه، وأيضا تستمر الرحلة لمدة 5 أيام.

خطوات الحصول على التأشيرة

ادخل إلى موقع البوابة المصرية للعمرة.

اختر خدمة الاستعلام.

أدخل رقم جواز سفرك أو رقمك القومي، واضغط على عبارة بحث جديد.

بعد هذه الخطوة، سيظهر لك مصير طلبك، سواء تم إصدار التأشيرة مع الباركود أم لا.

نصائح لراغبي أداء العمرة:

يجب عليك توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدًا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

يجب عليك التأكد من أن الشركة السياحية التي تقوم بالحجز معها مرخصة ومعتمدة من وزارة السياحة.

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