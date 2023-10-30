نشرة أخبار التوك شو..زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء وغزة تواصل المقاومة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لأكثر من 8 آلاف شهيد وحوالى 20 ألف مصاب يحتاجون علاج وهو غير متوافر في المستشفيات.



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المقاومة تشترط الإفراج عن 6 آلاف فلسطيني مقابل أسرى الاحتلال.. فيديو



أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنه من الوراد انتشار الأوبئة في غزة نتيجة ارتفاع أعداد الشهداء وخروج المستشفيات عن الخدمة وتحلل الجثث في الشوارع دون أن يتم دفنها.

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إسلام عنان يحذر من تفشي الأوبئة بغزة ويطالب بتجهيز 100 سيارة للأغراض الطبية



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مع مسئول كبير في وزارة الكهرباء، حول أزمة تخفيف الأحمال، وأنه رد قائلا:" عندنا القدرة ميبقاش فيه أزمة كهرباء لكن هناك تداعيات وظروف غير طبيعية وأزمات تدفعنا لذلك للتعامل مع الوضع الحالي.

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علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين، قائلا: "“كان هناك توقعا بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”، معقبا: “العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤثر في استهلاك الغاز”.

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الحكومة تكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين (فيديو)



كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الأماكن المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء بعد قرار زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين بدلا من ساعة

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الحكومة تكشف الأماكن المستثناة من انقطاع الكهرباء بعد زيادة تخفيف الأحمال (فيديو)



علق الإعلامي خيري رمضان، على تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "مصر تحاول لملمة أشلاء الأزمة والقادم اسوأ ونحن عرضة لخطر كبير وفي ظل ظروف المنطقة.. مصر ليست بعيدة وستدفع ثمنا لحروب ونزوات وقرارات مندفعة وأشياء كثيرة.

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خيري رمضان عن حرب غزة: مصر ليست بعيدة عن الخطر (فيديو)



ترددت فكرة تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة إلى مناطق خارج حدودهم سواء في أرض سيناء المصرية أو الأراضي الأردنية، وهو ما تنقله الإعلام الغربي ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الجميع يرفض فكرة التهجير.

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خالد البلشي يعلق على تهجير أهل غزة: لن نساهم في نكبة جديدة



قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، تخفيف الأحمال في ساعة يوفر 300 مليون دولار في الشهر، مشيرا إلى أنه لا يمكن اللجوء لتشغيل المحطات الكهربائية بالمازوت كبديل عن الغاز لأنه أصعب.

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وزير البترول الأسبق: تخفيف الأحمال ساعة يوفر 300 مليون دولار شهريا (فيديو)



قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه رغم صمود الشعب الفلسطيني أمام جبروت الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي والغربي اللامحدود إلا أن الحرب شديدة فهي حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني وقتل العشرات والمئات يوميا.

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فتح: الدولة المصرية منعت وقوع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني (فيديو)

