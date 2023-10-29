نشرة الحوادث| المشدد لربة منزل حاولت إدخال مخدرات لزوجها المسجون.. وإخلاء سبيل 5 أشخاص بحفل المنصورية

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأحد وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

القبض على 4 مُتهمين بالإتجار في المُخدرات وغسيل الأموال

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهممعلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات).

بكفالات مالية بلغت 100 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية

قررت النيابة العامة بالجيزة الجيزة، إخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية بكفالات مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

إذ أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفل دون ترخيص، وإخلاء سبيل 2 من منظمي الحفلة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالحفل، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كانت النيابة قد أمرت بحجز 6 أشخاص على ذمة التحريات في واقعة حفل المنصورية، وضبط وإحضار 4 أشخاص هاربين ممن شاركوا في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



النيابة تحيل طبيب تخدير وآخرين إلى محكمة الجنايات



أحالت نيابة القاهرة الجديدة طبيب تخدير وآخرين صاحبي شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية وأخصائي تسويق، بتهمة الحفر بحثا عن الآثار بـ التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "وجيه. ع"، طبيب تخدير، "أحمد. ع"، صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية، "صالح. ع"، أخصائي تسويق.

وكشف التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث أجريا عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وأضافت التحقيقات أنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.

كما أضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتمت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن "مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.



المشدد 7 سنوات لربة منزل حاولت إدخال مخدرات لزوجها المسجون



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب ، بمعاقبة المتهمة " ا.ش.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا ، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه عما أسند إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، والزمتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها ، إحراز مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي الغير مصرح بها .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 34180 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، عندما تلقت النيابة، إخطارا يفيد بضبط المتهمة أثناء محاولتها إدخال مواد مخدرة لزوجها المحبوس.



وتبين من التحقيقات، أنه أثناء القيام بمتابعة دخول الزيارات للمسجونين وبتفتيش المأكولات إدريا بحوزة المتهمة " ا.ش.ا" ربة منزل، أثناء زيارتها لزوجها المحبوس على ذمة قضية جنايات تابعة لقسم أول المنتزه، عثر بداخل تلك المأكولات على عدد 100 قرص مخدر تبين أنهم لعقار البنزهسكول، وقطعة حشيش مخدر فتم ضبطها، بمواجهتها أقرت بإحراز المواد المخدرة المضبوطه بقصد إدخالها لزوجها المحبوس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة .