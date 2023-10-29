الحكومة تكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين (فيديو)

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين، قائلا: "“كان هناك توقعا بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”، معقبا: “العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤثر في استهلاك الغاز”.

واردات مصر من الغاز، انخفضت إلى صفر قدم مكعب

وأضاف الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة صدي البلد،مساء اليوم أن واردات مصر من الغاز، انخفضت، بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا، إلى صفر قدم مكعب، وبالتالي كان من الضروري أخذ قرار بزيادة ساعة في تخفيف الأحمال.

وتابع: “تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين في توقيتات محددة، وتحديدها بساعتين متواصلتين”، متابعا: “مسألة ترشيد الطاقة مهمة للغاية؛ لأنها أزمة عالمية، وأوروبا اتجهت إلى خفض استهلاك الطاقة بقرار سياسي”.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مع مسئول كبير في وزارة الكهرباء، حول أزمة تخفيف الأحمال، وأنه رد قائلا:" عندنا القدرة ميبقاش فيه أزمة كهرباء لكن هناك تداعيات وظروف غير طبيعية وأزمات تدفعنا لذلك للتعامل مع الوضع الحالي، ولكن لو فتحنا على البحري ممكن يحصل أزمة كبيرة وترجعنا لفترة منقدرش نعالج فيها الأزمة من جديد".

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “علي مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”مساء اليوم الأحد، أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها، مضيفا:"

وتابع: " نخفف أحمال ساعتين ولا تيجي لحظة منلاقيش؟ . يجب أن نساند الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء هما ساعتين فقط في كل المحافظات".

وأوضح موسى،:" مش بنقول نتحمل 7 ساعات هنتحمل بس ساعتين وده شئ يعني مش صعب علينا قبل كده كنا بنستحمل بالساعات".