فتح: الدولة المصرية منعت وقوع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني (فيديو)

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه رغم صمود الشعب الفلسطيني أمام جبروت الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي والغربي اللامحدود إلا أن الحرب شديدة فهي حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني وقتل العشرات والمئات يوميا.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية etc مساء الأحد أن الشعب الفلسطيني سيقول كلمته الأخير: “ نحن هنا باقون” وهو ما قالته المقاومة أن هذا العدو الغاشم لايفلح سوى في قتل الأبرياء والمدنيين والنساء والاطفال وأنه على أرض الواقع لم يحقق أي شيء أو أي انتصار.

الشعب الفلسطيني تصدى لمخطط التهجير ومصر منعت وقوع نكبة جديدة

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الشعب الفلسطيني تصدى لمخطط التهجير للجنوب، و الدولة المصرية منعت احداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ومع كل هذا الضرب مازالت المقاومة تمسك بزمام الحرب حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن هذا الكيان حاول فبركة الصور في بداية هذه الحرب ومحاولة تشويه صورة المقاومة الفلسطينية في وسائل الإعلام المختلفة الأمريكية وغير الأمريكية حتى يبرروا وينقلوا الرواية الإسرائيلية إلا أن السحر انقلب على الساحر.

ولفت المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الحقيقة بدأت تتكشف وأصبحت الشعوب في البلاد التي تدعم هذا الكيان وتمنع المظاهرات امتضامنه مع فلسطين ويخرج فيها الالاف لدعم الفلسطينين.

وفي واحدة من أكبر تجمعات زوم في تاريخ الجاليات المصرية في العالم وتواكبا وتفاعلا مع الأحداث الجارية في المنطقة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، دعت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج إلى لقاء لأعضائها في دول العالم المختلفة وذلك لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني من ناحية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة الأحداث الجارية من ناحية أخرى.

وأعرب نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج عن فخره بالمشهد المذهل الذي تم وذلك حينما لبى عشرات الزملاء من جميع دول العالم الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع الموسع الهام والذي عكس هذا الانتماء اللامحدود للدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاهزون للعودة إلى مصر والدفاع عن أمن الوطن



وقال نصر مطر إن أهم ما عكسه هذا اللقاء التاريخي هو هذا الارتباط الوثيق ما بين أبناء مصر في الخارج والوطن الأم، والذي تجلى في هذا الاستعداد الذي أعلن عنه جميع المشاركين في أنهم جاهزون للعودة إلى مصر في اللحظة التي يعلن فيها الرئيس اتخاذ أي قرار للحفاظ على الأمن القومي المصري لارتداء الزي العسكري والانخراط في الصفوف الأمامية لجيش مصر العظيم.

وأضاف مطر أن جميع المشاركين أعربوا عن تضامنهم المطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة مؤكدين استمرار دعمهم المطلق وذلك من خلال تلك الوقفات والمظاهرات خاصة في دول العالم الغربي المنحاز بالكلية إلى الجانب الإسرائيلي مؤكدا قدرة أبناء مصر في الخارج على تغيير الصورة التي ينقلها الإعلام الغربي للشعوب في أوروبا وأمريكا.



وتوجه مطر بالشكر لجميع الزملاء الذين حرصوا على المشاركة في هذه التظاهرة الإلكترونية الضخمة وفي مقدمتهم المهندسة مرفت خليل رئيس الاتحاد العام في إنجلترا على المجهود الكبير الذي بذلته.



ومن جانبه توجه محمد فاروق منسق حملة مواطن بالشكر لنصر مطر على دعوته للمشاركة في هذا اللقاء الهام والذي أكد على لحمة أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج.

وأكد محمد فاروق على استمرار الحملة في بذل كامل الجهد في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في كافة القضايا وجميع المجالات منوها على ما قامت به الحملة من مساعدات قدمتها لأهل غزة مؤكدا أن هذا الدور الوطني للحملة مستمر وأن فعاليات الحملة ومساهماتها لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد لتكمل جهود مؤسسات الدولة خارج مصر كذلك في تنسيق تام بينها وبين المسؤولين وأصحاب الشأن.