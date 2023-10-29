الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسلام عنان يحذر من تفشي الأوبئة بغزة ويطالب بتجهيز 100 سيارة للأغراض الطبية

الدكتور إسلام عنان
الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، أنه من الوراد انتشار الأوبئة في غزة نتيجة ارتفاع أعداد الشهداء وخروج المستشفيات عن الخدمة وتحلل الجثث في الشوارع دون أن يتم دفنها، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الأطفال والنساء في قصف جيش الاحتلال يصل إلى 70% من أعداد الشهداء.


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، بقناة صدى البلد أن وجود الجثث في الشوارع وعدم دفنها وتحللها يسبب خطرا كبيرا في انتشار الأوبئة، كذلك عدم وجود اللقاحات والأدوية للأطفال يتسبب في انتشار الأمراض المعدية لهم وبالأخص شلل الأطفال، بالإضافة إلى عدم توافر الألبان لهم، كذلك انتشار الكوليرا وأمراض أخرى مثل التيفويد.

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ولفت إلى أن الأمراض المعدية قد تنتقل للكلاب والقطط التي على اتصال مباشر بالجثث في الشوارع، مشيرا إلى أن الحروب يحدث بها الكثير مثل هذه الأمور وانتشار الأوبئة وأزمات في الكوادر الطبية وخروج المستشفيات عن الخدمات مما يزيد من المعاناة وانتشار الأمراض المعدية مثل: الكوليرا والطاعون والتيفويد.


وشدد على أن هناك دعما كبيرا من وزارة الصحة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن القطاع يحتاج في ظروفه الحالية إلى 100 عربية جاهزة طبيا للتعامل مع التداعيات الكارثية التي خلفها القصف الإسرائيلي على القطاع.

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