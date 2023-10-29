خيري رمضان عن حرب غزة: مصر ليست بعيدة عن الخطر (فيديو)

علق الإعلامي خيري رمضان، على تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "مصر تحاول لملمة أشلاء الأزمة والقادم اسوأ ونحن عرضة لخطر كبير وفي ظل ظروف المنطقة.. مصر ليست بعيدة وستدفع ثمنا لحروب ونزوات وقرارات مندفعة وأشياء كثيرة، وفي هذه الظروف ندعم بلدنا مصر واحنا مع القيادة السياسية وخلونا صامدين ولا تهجير للشعب الفلسطيني ومصر وطن للمصريين".

تهديدات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومطالبتها بإخلاء مستشفى القدس

ورد خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم على تهديدات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومطالبتها بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، قائلا: "المشاهد مروعة بجانب مستشفى القدس وضمير العالم مُخَدر ويبدو أن المخطط أكبر من الكلام والحرب والمنطقة أصبحت ساحة لحرب".

وعلق على المناوشات الكلامية التي حدثت بين خالد مشعل وقادة حزب الله في لبنان عن تصريحه بأنه كان ينتظر الأكثر من إيران خلال الحرب على غزة، معقبا: وراء الحرب تجار حرب وسماسرة حرب وفي وراءهم شعب يموت.

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه حينما أصبح المدعي العام في يوليو 2021، أسس لأول مرة فريقا للتحقيق في الموقف الفلسطيني، وعلى مدار السنتين السابقتين كان يدعو، ويطلب مزيدا من المصادر والموظفين من أجل التحقيق في القضية الفلسطينية للتأكد من أنه يؤدي واجبه، والمكتب الخاص به يؤدي هو أيضا واجباته.

وأضاف خان، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه في ديسمبر من العام الماضي، أمام الأطراف كلها بالجمعية، كان هذا العام هو أمله الذهاب لفلسطين وإسرائيل، وفعل هذا لأن تحقيق فلسطين لطالما كان وما زال تحقيقا مهما في المحكمة الدولية الجنائية ولا يمكن أن يُنسى ولا بد أن يجرى التحقيق به بشكل فعال قدر المستطاع.

وأشار إلى أنه على مدار السنة السابقة، اجتمع مع الرجال والنساء في مكتبه، للانخراط في ذلك التحقيق الفلسطيني أكثر، وفعلوا المجهود كله الذي يستطيعون فعله للدخول في تلك المشكلة بشكل أكثر.

ولفت إلى أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.

وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.