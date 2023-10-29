الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المقاومة تشترط الإفراج عن 6 آلاف فلسطيني مقابل أسرى الاحتلال.. فيديو

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لأكثر من 8 آلاف شهيد وحوالى 20 ألف مصاب يحتاجون علاج وهو غير متوافر في المستشفيات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء عملية جراحية لطفل بدون بنج ووضعوا فوطه في فمه من الألم، وهذا نشرته سي إن إن.

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ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن هناك 1300 قتيل منهم أكثر من 300 عسكري، وهذا عدد كبير عند دولة الاحتلال، موضحا أن الأسرى الإسرائيليين عند الفصائل الفلسطينية  224.

وقال إن توسع العمليات العسكرية في غزة يعني قتل الأسرى الإسرائيليين في غزة لأن حماس وزعتهم في الأنفاق، مضيفا أن حماس طلبت الإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني موجودون في سجون تل أبيب، وهو ما ترفضه إسرائيل.
واختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الدول الأخرى تضغط من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حماس، وهم رعاياها الذين كانوا موجودين في إسرائيل.

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