وزير البترول الأسبق: تخفيف الأحمال ساعة يوفر 300 مليون دولار شهريا (فيديو)

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، تخفيف الأحمال في ساعة يوفر 300 مليون دولار في الشهر، مشيرا إلى أنه لا يمكن اللجوء لتشغيل المحطات الكهربائية بالمازوت كبديل عن الغاز لأنه أصعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “أون إي” أن لجوء الحكومة لاستكمال تخفيف الأحمال مع تراجع واردات الوقود إلى زيرو كما أعلن مجلس الوزراء يجعل خيار تخفيف الأحمال هو الأفضل.

نستلف ونجيب وقود من الخارج ولا نخفف الأحمال

وتساءل وزير البترول الأسبق: “نستلف ونجيب وقود من الخارج، ولا نخفف الأحمال ساعة أو ساعتين؟، مجيبا: “نخفف الأحمال طبعا”.



واختتم وزير البترول الأسبق،: “إسرائيل تحاول توصيل رسالة للعالم بأن الغاز بتاعها مؤثر في مصر وأوروبا”.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لتصبح ساعتين يوميا بدلا من ساعة.

وأضاف حمزة أنه قد ورد لمركز التحكم القومي تعليمات لزياده عدد ساعات فصل الكهرباء إلى ساعتين يوميا بدلا من ساعة أن هناك انخفاضًا يصل لنحو 5500 ميجا وات في الاستهلاك مقارنة بالنصف الأول من شهر أغسطس الماضي والذي يعد ذروة الاستهلاك في السنة.

وأضاف أن هناك انخفاضا في الاستهلاك بما يعادل 15% وان الاحمال حاليا تتراوح ما بين 30,5 إلى 31 ألف ميجا بايت وهو ما يظهر ان الاحمال الى حد ما ما زالت مرتفعه رغم قرب انتهاء شهر أكتوبر.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك تراجعًا في القدرات التي يلجأ إليها مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكه القومية الكهربائية نتيجة نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الاحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء إلى 700 ميجا وات نتيجه انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن دخول فصل الشتاء ليس له علاقة بقرار وقف تخفيف الأحمال ولم يتم تحديد وقت معين لوقفها نهائيا موضحا أن وزارة الكهرباء لم تتلق تعليمات بموعد الانتهاء والقرار بيد مجلس الوزراء على حد قوله.

واشتكى عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي فيما يعرف بنظام تخفيف الاحمال على مشتركين من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد عدد كبير من المواطنين أن تخفيف الأحمال عليهم ارتفع من ساعة ليصل إلى ساعتين في اليوم الواحد رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل شكل كبير مؤخرا وتراجع جزء من المواطنين عن تشغيل التكييفات التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.