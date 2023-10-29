خالد البلشي يعلق على تهجير أهل غزة: لن نساهم في نكبة جديدة

ترددت فكرة تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة إلى مناطق خارج حدودهم سواء في أرض سيناء المصرية أو الأراضي الأردنية، وهو ما تنقله الإعلام الغربي ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الجميع يرفض فكرة التهجير، واصفًا التهجير للأشقاء الفلسطينيين بأنه تصفيه للقضية الفلسطينية.

تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة

وعلق الكاتب الصحفي خالد البلشي، على فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، معقبًا: "لن نساهم في نكبة جديدة بقبول التهجير للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني جرب أن يهجر ولم يعد، موضحًا أنه هذا لا ينفي وجود ممرات إنسانية ومساعدات وعلاج المصابين من الأشقاء في الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أنه هذا لا يمنع من التعامل وتقديم المساعدات ووجود ممرات أمنة، مشددًا على أن التهجير يعني أننا نصفي للقضية ولا يوجد ما يثبت بعودة الأرض مرة أخرى إلى أصحابها، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد.

وأوضح أن هناك مراجعة لأن هناك شعب صامد وسيكبلهم خسائر كبيرة، مشددًا على أن الرسائل اليومية تؤكد على أن الأمر صعب، منوهًا بأن هناك مستشفيات ميدانية على الحدود مع غزة لإسعاف المصابين، معقبًا: "لابد أن يكون هناك حلول إنسانية للمصابين والوفيات في قطاع غزة".

وتابع: "الشعور بالمهانة كبير ونريد أن نصنع شئ في هذه الحرب"، موضحًا أن الصحافة في هذه الحرب استعادة دورها وهو الناقل الأول للحقيقة، مشددًا على أن مهنة الصحافة هي رسالة فوق أي رسالة، كما أن فلسطين هي امتداد للشعب المصري.

وعقب: “نموذح وائل الدحدود هو نموذج على الأرض وهناك زملاء فقدوا عائلتهم.. هناك 20 منزل لصحفيين تم استهدافها ومازالت الحقيقة تنقل في غزة”، منوهًا بأن هناك إصرار من صحفين غزة على نقل الحقيقة والعمل، موضحًا أن هذه دروس تعطي في الصحافة، مؤكدًا أن آلة الإعلام الغربي تعاملات بإنحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي.

واختتم حديثه قائلًا: "أوجه رسالة تحية إجلاء وتقدير للصحفيين ولكل من ينقل الحقيقة في غزة من على الأرض"، مشددًا على أن الكيان هو عدو الأول للحقيقة، منوهًا بأنه الحقيقة أن القتل على الهوية الصحفية واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.