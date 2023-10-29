الحكومة تكشف الأماكن المستثناة من انقطاع الكهرباء بعد زيادة تخفيف الأحمال (فيديو)

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الأماكن المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء بعد قرار زيادة مدة تخفيف الأحمال إلى ساعتين بدلا من ساعة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية “صدي البلد”، مساء اليوم الأحد، الأماكن المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤثر علي استهلاك الغاز

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: “كان هناك توقعا بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”، معقبا: “العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤثر علي استهلاك الغاز”.

وأشار إلى أن واردات مصر من الغاز، انخفضت، بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا، إلى صفر قدم مكعب، وبالتالي كان من الضروري أخذ قرار بزيادة ساعة في تخفيف الأحمال.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لتصبح ساعتين يوميا بدلا من ساعة.

وأضاف حمزة أنه قد ورد لمركز التحكم القومي تعليمات لزياده عدد ساعات فصل الكهرباء إلى ساعتين يوميا بدلا من ساعة أن هناك انخفاضًا يصل لنحو 5500 ميجا وات في الاستهلاك مقارنة بالنصف الأول من شهر أغسطس الماضي والذي يعد ذروة الاستهلاك في السنة.

وأضاف أن هناك انخفاضا في الاستهلاك بما يعادل 15% وان الاحمال حاليا تتراوح ما بين 30,5 إلى 31 ألف ميجا بايت وهو ما يظهر ان الاحمال الى حد ما ما زالت مرتفعه رغم قرب انتهاء شهر أكتوبر.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك تراجعًا في القدرات التي يلجأ إليها مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكه القومية الكهربائية نتيجة نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الاحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء إلى 700 ميجا وات نتيجه انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن دخول فصل الشتاء ليس له علاقة بقرار وقف تخفيف الأحمال ولم يتم تحديد وقت معين لوقفها نهائيا موضحا أن وزارة الكهرباء لم تتلق تعليمات بموعد الانتهاء والقرار بيد مجلس الوزراء على حد قوله.

واشتكى عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي فيما يعرف بنظام تخفيف الاحمال على مشتركين من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد عدد كبير من المواطنين أن تخفيف الأحمال عليهم ارتفع من ساعة ليصل إلى ساعتين في اليوم الواحد رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل شكل كبير مؤخرا وتراجع جزء من المواطنين عن تشغيل التكييفات التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.