زيادة مدة انقطاع الكهرباء.. أحمد موسى: ساعتين مش كتير (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مع مسئول كبير في وزارة الكهرباء، حول أزمة تخفيف الأحمال، وأنه رد قائلا:" عندنا القدرة ميبقاش فيه أزمة كهرباء لكن هناك تداعيات وظروف غير طبيعية وأزمات تدفعنا لذلك للتعامل مع الوضع الحالي، ولكن لو فتحنا على البحري ممكن يحصل أزمة كبيرة وترجعنا لفترة منقدرش نعالج فيها الأزمة من جديد".

لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “علي مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”مساء اليوم الأحد، أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها، مضيفا:"

وتابع: " نخفف أحمال ساعتين ولا تيجي لحظة منلاقيش؟ . يجب أن نساند الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء هما ساعتين فقط في كل المحافظات".

وأوضح موسى،:" مش بنقول نتحمل 7 ساعات هنتحمل بس ساعتين وده شئ يعني مش صعب علينا قبل كده كنا بنستحمل بالساعات".

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لتصبح ساعتين يوميا بدلا من ساعة.

وأضاف حمزة أنه قد ورد لمركز التحكم القومي تعليمات لزياده عدد ساعات فصل الكهرباء إلى ساعتين يوميا بدلا من ساعة أن هناك انخفاضًا يصل لنحو 5500 ميجا وات في الاستهلاك مقارنة بالنصف الأول من شهر أغسطس الماضي والذي يعد ذروة الاستهلاك في السنة.

وأضاف أن هناك انخفاضا في الاستهلاك بما يعادل 15% وان الاحمال حاليا تتراوح ما بين 30,5 إلى 31 ألف ميجا بايت وهو ما يظهر ان الاحمال الى حد ما ما زالت مرتفعه رغم قرب انتهاء شهر أكتوبر.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك تراجعًا في القدرات التي يلجأ إليها مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكه القومية الكهربائية نتيجة نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الاحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء إلى 700 ميجا وات نتيجه انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن دخول فصل الشتاء ليس له علاقة بقرار وقف تخفيف الأحمال ولم يتم تحديد وقت معين لوقفها نهائيا موضحا أن وزارة الكهرباء لم تتلق تعليمات بموعد الانتهاء والقرار بيد مجلس الوزراء على حد قوله.

واشتكى عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي فيما يعرف بنظام تخفيف الاحمال على مشتركين من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد عدد كبير من المواطنين أن تخفيف الأحمال عليهم ارتفع من ساعة ليصل إلى ساعتين في اليوم الواحد رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل شكل كبير مؤخرا وتراجع جزء من المواطنين عن تشغيل التكييفات التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.