نشرة التوك شو.. غزة تحت نيران القصف والاجتياح البري وقطع الاتصالات والإنترنت

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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.



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انقطاع كامل للاتصالات وخدمات الإنترنت بقطاع غزة



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن شركات الاتصالات الفلسطينية تقول: “إن القصف الإسرائيلي دمَّر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى”.

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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة.

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أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة



قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن الوضع في غزة الآن يحتاج للتمسك بالأرض”، لافتًا إلى أن المقاومة تقوم بأفضل وأشرس معركة جهاد في التاريخ.

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مصطفى بكري يطالب الدول العربية بطرد سفراء أمريكا (فيديو)



قال الإعلامي، خالد أبوبكر: “إن هناك تدخلًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا على غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددًّا أن ما يحدث في غزة الآن عار على العالم أجمع، إذْ تقصف الأراضي الفلسطينية بعنف شديد.

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خالد أبوبكر: "ما يحدث في غزة الآن عار على العالم أجمع"



رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

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الجامعة العربية ترحب بدعوة الأمم العربية لهدنة إنسانية وتدعو لحملة دبلوماسية (فيديو)



بكى الإعلامى مصطفى بكري على الهواء بسبب الاعتداء الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة التي تتعرض لقصف مكثف البري لقطاع عن طريق 100 طائرة.

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مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب القصف الوحشي لغزة (فيديو)



قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار العربي بالوقف الفوري للعنف في غزة: "كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود والبقاء على أرضه.

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو)



علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطور الأحداث في غزة، قائلا: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

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السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين



قال الإعلامي عمرو أديب، إن غزة تعيش أصعب ليلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، معقبا: “ لن أكون مبالغا إذا قلت أننا قد لا نجد غزة غدا”

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عمرو أديب: الفلسطينيون يعيشون الليلة الأصعب . قد لا نجد غزة غدا

كشف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن الأنفاق تُشكل قضية معقدة بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أن حركة حماس تمتلك صواريخ مضادة للدبابات تبلغ مداها 25 كيلومترًا، تغطي كامل مناطق غزة.

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خبير يكشف إمكانية استخدام إسرائيل روبوتات داخل الأنفاق في غزة (فيديو)



قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من التدخل لوقف المجازر التي تقام هناك.

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الحكومة الفلسطينية: الوضغ في غزة كارثي وشعبنا لن يغادر أرضه (فيديو)

