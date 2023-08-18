تخفيض الحد الأدنى للتقديم في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

أعلن الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تخفيض الحدود الدنيا للتقديم في الكليات.

وكشف رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني عن فتح باب التقديم للجامعة بحد أدنى 60 في المائة لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات و53 في المائة لكلية إدارة الأعمال.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى ضوء قرار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتخفيض الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية إلى أن القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على إتاحة التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ، وخدمة مصالح الطلاب، للالتحاق بالتعليم الجامعى خاصة وقبول أكبر عدد من الطلاب للاستمرار فى التعليم بما يخدم المجتمع.

وأوضح أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة عليهم الدخول علي موقع الإلكتروني الخاص بالجامعة وتدوين رغباتهم وتسديد رسوم الالتحاق من هنا طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

قواعد التقديم في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

وأضاف رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي للقبول بالجامعة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية من كليات الجامعة وبأي فرع دراسي من فروعها ال 13 المنتشرة في 12 محافظة شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية واستكمال الأوراق الخاصة بالإلتحاق.

وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية إلى أن الجامعة تقبل كل خريجى الثانوية العامة بكل شعبها وكذلك الثانوية الأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية بالإضافة إلى الثانوية العامة للعام السابق 2022/2021 .

وأوضح أن الجامعة تتبع نظاما تعليمياً مميز يعتمد على الحضور في الفروع الدراسية وجها لوجه، والفصول الافتراضية والتعلم عن بعد، والجزء الثالث يعتمد على توفير الموارد والمصادر التعليمية عبر منصة إلكترونية متطورة من خلال توفير "كتب إلكترونية تفاعلية" من كبرى دور النشر العالمية بالإضافة إلى برامج تدريبية لتقوية اللغة الإنجليزية على مدار الاربعة أعوام الدراسية للطالب.

ونوه رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بأن الجامعة لديها العديد من البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، حيث تتواجد بثلاثة عشر فرعًا دراسياً في جامعات (عين شمس، وأسيوط، وإسكندرية، والمنوفية، وبني سويف، وجنوب الوادي بقنا، وجنوب الوادي بالغردقة، وأسوان، وسوهاج، والإسماعلية، والسادات، والفيوم، وطنطا)، بمصروفات مناسبة اجتماعياً.



وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أن الجامعة تضم في الوقت الحالي 3 كليات، وهى: كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الدراسات التربوية.