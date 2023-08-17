محمد ثروت: كنت مشاغبا أثناء الثانوية و"بسقط عشان أمثل" (فيديو)

كشف الفنان محمد ثروت، عن ذكريات طفولته مع أصدقائه، موضحا أنه يسأل عن أصدقاء المدرسة من وقت لآخر رغم أن الجامعات فرقتهم سواء هذه المقابلة في فرح أحد الأصدقاء أو المقابلة صدفة في الشارع.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء مع برنامج “الجزيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أنه لا يقابل أصدقاءه باستمرار بسبب مشاغل الحياة، ولكن عندما يقابلهم يشعر بالسعادة، متابعا: «أكن لسه سايبه امبارح، وده إحساس جميل».

وذكر محمد ثروت أنه كان طالباً مشاغباً خلال مرحلة الثانوية العامة، متابعا: “كنت بقعد في آخر ديسك في الفصل، كنت شاباً مشاغباً جدا، وكنت بحلم أكون طياراً حربياً، فكان يعرض في وقت الثانوية العامة فيلم “Top gun” لتوم كروز فتأثرت جامد بالموضوع”.

وأوضح أنه كان مشتتاً في وقت الثانوية العامة في أشياء كثيرة: “كان ليا ميول وبعد كدة بتحس إن قدراتك بتنفع في شيء معين بعد كدة”.

محمد ثروت يروي تفاصيل دراسته بالجامعة

وأشار إلى أنّه التحق بكلية التجارة في جامعة عين شمس وانضم بمسرح الجامعة، قائلا: "المسرح كان نواة للاحتراف، ثلاثة أرباع الفنانين في مصر تقريبا تخرجوا من مسرح الجامعة، وبخاصة من جيل الستينيات وجيل السبعينيات".

وتابع محمد ثروت: "درست في الكلية 7 سنوات، ويمكن القول إنني دخلت المدرج شهرين وداومت على المسرح طوال الـ7 سنوات.. كنت بسقط عشان أمثل".

وأشار إلى أنّه أصيب باكتئاب بعدما رسب في اختبارات معهد الفنون المسرحية عامين متتاليين، كما أنه قدم في اختبارات المعهد العالي للسينما لعامين ورسب.

واستكمل: " جالي اكتئاب بعد ما سقطت في معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية لأن أكبر مكانين في مصر قالوا إني مش ممثل".

وأوضح: "اشتغلت أكثر من شغلانة منها إني سايبر بعدها"، مشيرًا إلى أنه عمل أمين مخازن، لكنه لم يجد نفسه ولم يحب هذه المهن.

وواصل: "في فترة ابتعادي عن الفن، كان لديّ إحساسا بأني يجب أن أصبر وأن أجتهد حتى أصل إلى ما أريده، كما دعمني بعض الأشخاص مثل والدتي ومنى زوجتي ومديرة أعمالي، نحن فريق رائع ونعمل معا دائما".