الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تفتح باب القبول لطلاب الثانوية

فتحت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية باب التقديم لطلاب الثانوية العامة 2023 للالتحاق بكلياتها للعام الدراسي 2023-2024.

وصرح الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بأنه تم فتح باب التقديم للجامعة بحد أدنى 62 في المائة لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات و55 في المائة لكلية إدارة الأعمال.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية ، واعضاء اللجنة المنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

آلية التقديم في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

وأوضح رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة عليهم الدخول علي موقع الإلكتروني الخاص بالجامعة وتدوين رغباتهم وتسديد رسوم الالتحاق من خلال الرابط التالي https://admission.eelu.edu.eg/home طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي للقبول بالجامعة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية من كليات الجامعة وبأي فرع دراسي من فروعها ال 13 المنتشرة في 12 محافظة شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية واستكمال الأوراق الخاصة بالإلتحاق.

وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن الجامعة تقبل كل خريجى الثانوية العامة بكل شعبها وكذلك الثانوية الأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية بالإضافة إلى الثانوية العامة للعام السابق 2022/2021 .

وأوضح رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن الجامعة تتبع نظاما تعليمياً مميز يعتمد على الحضور في الفروع الدراسية وجها لوجه، والفصول الافتراضية والتعلم عن بعد، والجزء الثالث يعتمد على توفير الموارد والمصادر التعليمية عبر منصة إلكترونية متطورة من خلال توفير "كتب إلكترونية تفاعلية" من كبرى دور النشر العالمية بالإضافة إلى برامج تدريبية لتقوية اللغة الإنجليزية على مدار الاربعة أعوام الدراسية للطالب.

ونوه رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بأن الجامعة لديها العديد من البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، حيث تتواجد بثلاثة عشر فرعًا دراسياً في جامعات (عين شمس، وأسيوط، وإسكندرية، والمنوفية، وبني سويف، وجنوب الوادي بقنا، وجنوب الوادي بالغردقة، وأسوان، وسوهاج، والإسماعلية، والسادات، والفيوم، وطنطا)، بمصروفات مناسبة اجتماعياً.



وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن الجامعة تضم في الوقت الحالي 3 كليات، وهى: كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الدراسات التربوية

وأوضح رئيس الجامعة التخصصات الدراسية لكل كلية كما يلي:

1. كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات:

- تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: تكنولوجيا المعلومات- علوم البيانات – الذكاء الإصطناعي.

- تمنح درجة الماجستير في هندسة البرمجيات.

2. كلية إدارة الأعمال:

تمنح درجة البكالوريوس في "الإدارة" كتخصص رئيسي.

والتخصصات الفرعية هي: التسويق، والمحاسبة، والتمويل والاستثمار، ونظم معلومات إدارية، وإدارة سلسلة الإمدادات.

يذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تعتبر أول جامعة إلكترونية في مصر تأسست منذ عام 2008،وتم تحويلها إلى جامعة أهلية بقرار جمهوري رقم 71 من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بهدف تقديم خدماتها التعليمية بجميع المحافظات المصرية بأعلى مستويات الجودة وتكلفة مناسبة اجتماعيًا وتخريج دفعات متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل في ظل التحول الرقمي المتواجد في كافة المؤسسات حاليًا.