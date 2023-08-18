صحة أسيوط تُطلق قافلة طبية مجانية بالعطيات غدًا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط عن تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية العطيات، التابعة لمركز أبنوب في المحافظة، تأتي هذه القافلة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد صرح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان في المحافظة، بأنه سيتم تنظيم هذه القافلة لمدة يومين، وستبدأ غدًا السبت الموافق 19 أغسطس وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 20 أغسطس.

تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين:

وأشار د. محمد زين الدين حافظ، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية الشاملة تقوم بزيارة جميع قرى مراكز المحافظة يوميًا بهدف الوصول إلى الأهالي والمواطنين في المناطق النائية، تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات الصحية في تلك المناطق وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، خصوصًا في القرى والنجوع المحرومة.

وأضاف، أن القوافل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين، بما في ذلك الفحوصات والعلاجات في مختلف التخصصات الطبية والعلاجية، كما يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى علاج مكثف إلى المستشفيات المركزية والعامة.

وأكد أن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يقدم أشكال الدعم كافة ويسهل عملية تنظيم القوافل الطبية في القرى، من خلال توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية، يهدف ذلك إلى تذليل العقبات وتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ هذه القوافل.

تُعد هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة من الخطوات المهمة التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين في القرى والنجوع المحرومة، يعد تنظيم القوافل الطبية المجانية من الإجراءات الرئيسية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال توفير الفحوصات والعلاجات للأهالي بصورة مجانية ومباشرة.