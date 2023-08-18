إقليم وسط الصعيد الثقافي ينظم ندوة بعنوان "مصرنا الحلوة" بقصر ثقافة أسيوط

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يسر إقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط دعوتكم لحضور ندوة تثقيفية بعنوان "مصرنا الحلوه". يشرف على الندوة الكاتب محمد نبيل برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي برئاسة فرع ثقافة أسيوط.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي في قصور الإقليم، وتشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

تحظى هذه الندوة بالتميز بحضور نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة المصرية ورئيس المركز الثقافي القبطي. وسوف تُعقد الندوة يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الحالي في قصر ثقافة أسيوط بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

موضوع الندوة يركز على استعراض جوانب مصر الإيجابية والجميلة، ويرسم صورة إيجابية للجمهورية الجديدة. وتعد الندوة فرصة للحوار والنقاش حول دور الثقافة في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

خطوة مهمة لتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات والمعرفة

من جانبها، تعتبر وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة منظمي هذه الندوات بمختلف المحافظات تحت إشراف الكاتب محمد نبيل، خطوة مهمة لتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات والمعرفة لدى المجتمع، بغية بناء جيل من المواطنين المثقفين والمتفهمين لتحديات العصر.

تعد هذه الندوة فرصة مهمة للجمهور للتعرف على جوانب إيجابية في مصر وتقديم وجهة نظرهم حول الجمهورية الجديدة. ندعو جميع المهتمين بالثقافة والتنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر لحضور هذه الندوة والمشاركة في النقاشات المثمرة